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عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى السعودية لاستكمال علاجهما

2022-12-13 الساعة 12:07
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. إجلاء مواطن ومواطنة إلى السعودية لاستكمال علاجهما
المواطن - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، قامت قنصلية المملكة في إسطنبول بإجلاء مواطن ومواطنة إلى المملكة وذلك عبر طائرة إخلاء طبي خاصة تابعة لوزارة الدفاع من أجل استكمال علاجهم في المملكة، مع كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل.

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