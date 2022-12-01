Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل فللاً واستراحات وأصولاً

إنفاذ يقيم 20 مزادًا لبيع 200 عقار

2022-12-01 الساعة 6:30
إنفاذ يقيم 20 مزادًا لبيع 200 عقار
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 20 مزادًا علنيًا، حيث تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية.

وسيتم خلال المزادات بيع ما يتجاوز 200 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر من العام الجاري

قد يهمّك أيضاً
Img

مالك تويتر يرفض دعم بايدن للرئاسة مجددًا

Img

كريستيانو رونالدو يتجاوز ميسي وبيليه

منها فلل واستراحات

تتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد ربوة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ثم مزاد الواجهة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد الخيرات الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة الرياض.

أصول

جدير بالذكر، أن مزاد هطال الإلكتروني الذي يعرض 52 عقارًا بمدينة بريدة، يأتي بعد ذلك، ثم مزاد نما الإلكتروني الذي 24 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد ربوة الشمال الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في كل من سكاكا وطبرجل، ثم مزاد الأصول الإلكتروني الذي يعرض 13 عقاراً بمنطقة الرياض، ثم مزاد منافع القصيم الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا في منطقة القصيم، ثم مزاد زخرف الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في كل من جازان وعسير ومكة المكرمة

مزادات إلكترونية

كما يقيم المركز مزاد المرجان الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من حفر الباطن والخفجي، ثم مزاد أوبال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد ديار القصيم الهجين الذي يعرض 25 عقارًا بمنطقة القصيم، ثم مزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في مدينة حائل، ثم مزاد أصيل الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كل من الجبيلة وحريملاء بمنطقة الرياض.

منقولات

يأتي بعد ذلك مزاد فيافي نجد الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد التلال الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بحفر الباطن، ثم مزاد أصيل الهجين لعرض عقارين بالدرعية ثم مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد محتويات ورشة حدادة ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات المختصة بالحدادة في محافظة الطائف، ثم مزاد هبوب الشمال على مواد صحية وكهربائية بعرعر، ثم مزاد على بضائع وأدوات تجميل بمدينة سكاكا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم