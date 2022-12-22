إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزلهم في الدمام

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.
وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.
ووثق المدني الحادث بصورة على موقع تويتر، حيث ظهر بها الطفل في أيدي القوات الميدانية.
وفي وقت سابق، نجح الدفاع المدني في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات، حيث وثق لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، وأظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.