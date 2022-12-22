إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزلهم في الدمام

نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.

إنقاذ امرأة وطفل

وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.

ووثق المدني الحادث بصورة على موقع تويتر، حيث ظهر بها الطفل في أيدي القوات الميدانية.

إخماد حريق

وفي وقت سابق، نجح الدفاع المدني في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات، حيث وثق لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، وأظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.