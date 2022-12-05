إنقاذ حياة طفلة ابتلعت قطعتين معدنيتين في الجوف

أوضحت المديرية العامة للصحة بمنطقة الجوف أن فريقاً طبيًّا نجح في إنقاذ حياة طفلة ابتلعت قطعتين معدنيتين.

تفاصيل حالة الطفلة

وأضافت “صحة الجوف” في تغريدة على “تويتر”، أن فريقًا طبياً في مستشفى طبرجل العام تمكن من إنقاذ حياة طفلة ٥ سنوات انقطع عنها الأوكسجين وكانت تعاني من مشاكل في التنفس نتيجة ابتلاعها قطعتين معدنتين.

خروج الطفلة بصحة جيدة

وأشارت صحة الجوف، إلى أنه تم استخراج القطعتين المعدنيتين بعد وصولها لقسم الطوارئ، وخرجت بحالة جيدة.