إنقاذ رجل وامرأة في حريق منزل بالقطيف

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نجحت قوات الدفاع المدني في إنقاذ رجل وامرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع بالقطيف.
وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر: أنقذ مدني القطيف رجلًا وامرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.
ووثق المدني الحادث بلقطات عبر موقع تويتر، حيث أظهرت الصور تفاني قواته في التعامل مع الحوادث الخطرة.
في وقت سابق، نجح المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.
وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.