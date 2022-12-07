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بعد سقوط سيارته من منحدر عالٍ

إنقاذ شاب عراقي من الموت على غرار أفلام هوليوود

2022-12-07 الساعة 8:42
إنقاذ شاب عراقي من الموت على غرار أفلام هوليوود
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يوثق لحظة إنقاذ شاب من الموت بعد سقوط سيارته من منحدر عال في العراق.

تفاصيل الوقعة

وأبان الفيديو المتداول، قيام عدد من الشباب العراقي بالوقوف صفًا واحدًا ويمسكون في إيدي بعضهم البعض، ويسحبون سائقًا من داخل سيارته قبل سقوطها بلحظات من منحدر.

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وبحسب الفيديو المتداول، تمكن الشبان من إنقاذ الشاب بعدما مسك يد أحدهما، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة أكثر.

واُختتمت اللقطات بانحدار السيارة واصطدامها بشجرة، فيما نجا الشاب من الموت، ولم يصب بأذى على ما يبدو.

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