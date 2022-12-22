إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ تنومة

نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بمحافظة تنومة.

إنقاذ شخص

وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر: أنقذ مدني تنومة شخصًا سقط من منحدر جبلي، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما نشر صورة توثق الحادث.

إخماد حريق

يذكر أن المدني نجح- قبل قليل- في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.

ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.