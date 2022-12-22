إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ تنومة

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نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بمحافظة تنومة.
وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر: أنقذ مدني تنومة شخصًا سقط من منحدر جبلي، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما نشر صورة توثق الحادث.
يذكر أن المدني نجح- قبل قليل- في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.
ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.