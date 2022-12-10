باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ شخص علقت شاحنته في شعيب صلبوخ بملهم، في حريملاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر تويتر أن “مدني ‎حريملاء أنقذ شخصًا علقت شاحنته في شعيب صلبوخ بملهم، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد”.

أمطار بعدة مناطق

وفي وقت سابق، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم السبت إلى هطول أمطار بعدة مناطق، مؤكدة على ضرورة الحذر والانتباه.

ووجه الدفاع المدني، عبر حسابه في “تويتر”، عدة نصائح عند هطول الأمطار، وهي ما يلي:

نصائح من الدفاع المدني

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

– اتبع المسارات والطرق الرئيسة والمستخدمة قدر الإمكان.

– قد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

هطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.