إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية في الجوف

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تمكن فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف، من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية.
وذكرت صحة الجوف عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وابتلعت قطعة معدنية، ما أدى إلى سدّ مجرى الهواء.
وأضافت صحة الجوف، أن الفريق الطبي استخرج القطعة المعدنية، وخرجت الطفلة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.