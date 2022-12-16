إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان

أنقذ الفريق الميداني للدفاع المدني في منطقة جازان، مخالفًا لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية سقط من منطقة جبلية.

تم نقله للمستشفى

وأكد المدني، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث، وجهود الفرق الميدانية في الإنقاذ.

إنقاذ مواطن

يشار إلى أن المدني قد أنقذ قبل قليل في وادي الدواسر، مواطنًا سقط في بئر.

وأكد المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.