إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه
أنقذ الفريق الميداني للدفاع المدني في منطقة جازان، مخالفًا لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية سقط من منطقة جبلية.
وأكد المدني، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تم إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث، وجهود الفرق الميدانية في الإنقاذ.
يشار إلى أن المدني قد أنقذ قبل قليل في وادي الدواسر، مواطنًا سقط في بئر.
وأكد المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.