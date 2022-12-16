إنقاذ مواطن سقط في بئر بوادي الدواسر

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أنقذ الدفاع المدني في وادي الدواسر، اليوم الجمعة، مواطنًا سقط في بئر.
وأكد المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ المواطن.