إنقاذ مواطن سقط في بئر بوادي الدواسر

أنقذ الدفاع المدني في وادي الدواسر، اليوم الجمعة، مواطنًا سقط في بئر.

نُقل للمستشفى:

وأكد المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ المواطن.