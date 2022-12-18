إنقاذ 4 أشخاص علقوا في إحدى الألعاب بالأحساء

نجحت قوات الدفاع المدني في محافظة الأحساء في إنقاذ 4 أشخاص علقوا في إحدى الألعاب.

وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: أنقذ مدني الأحساء (4) أشخاص علقوا في إحدى الألعاب، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

استكمال الإجراءات النظامية

ولفت المدني إلى أنه تم استكمال الإجراء النظامية مع الجهة المختصة.

ونشرت قوات الدفاع لقطات مصورة توثق جهود رجاله في إنقاذ الاشخاص.

تحرير يد امرأة

يذكر أن المدني في عنيزة نجح- قبل قليل- في تحرير يد امرأة علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ بوجود كادر طبي داخل المستشفى.

حيث نشرت قوات الدفاع المدني على موقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله.