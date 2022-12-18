إنقاذ 4 أشخاص علقوا في إحدى الألعاب بالأحساء

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نجحت قوات الدفاع المدني في محافظة الأحساء في إنقاذ 4 أشخاص علقوا في إحدى الألعاب.
وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: أنقذ مدني الأحساء (4) أشخاص علقوا في إحدى الألعاب، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.
ولفت المدني إلى أنه تم استكمال الإجراء النظامية مع الجهة المختصة.
ونشرت قوات الدفاع لقطات مصورة توثق جهود رجاله في إنقاذ الاشخاص.
يذكر أن المدني في عنيزة نجح- قبل قليل- في تحرير يد امرأة علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ بوجود كادر طبي داخل المستشفى.
حيث نشرت قوات الدفاع المدني على موقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله.