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بعملية جراحية دقيقة

إنهاء معاناة مريضة من تجويف رحمي استمر 5 سنوات بسكاكا

2022-12-14 الساعة 3:04
إنهاء معاناة مريضة من تجويف رحمي استمر 5 سنوات بسكاكا
المواطن - واس

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نجح فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا من إنهاء معاناة مريضة استمرت لأكثر من 5 سنوات بإزالة ليف من تجويف الرحم بعملية جراحية دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

ليف رحمي كبير

وبينت صحة الجوف أن المريضة راجعت المستشفى وكانت تعاني من ليف رحمي كبير داخل تجويف الرحم مع نزيف مستمر تسبب لها بدخول متكرر للمستشفيات وأثر عليها بالإصابة بالأنيميا الحادة وتم نقل الدم لأكثر من مرة، دون إيجاد حل جذري لمسببات الحالة.

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وأكّد الفريق الطبي المشرف على الحالة أن تاريخ المريضة الطبي أكد أنها لم تستطع خلال الـ5 السنوات الماضية إجراء أي تدخل جراحي لإزالة اليف الرحمي بسبب صعوبة العملية، مما استدعى سرعة إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية وأشعة الرنين المغناطيسي التي بينت وجود ليف رحمي يستدعي التدخل الطبي الجراحي العاجل.

خطورة العملية

وبينت أنّه تم إيضاح خطورة العملية للمريضة والأعراض المصاحبة التي قد تحدث بعد إجراء العملية وتم أخذ موافقة المريضة وإجراء العملية وإزالة الليف من تجويف الرحم مع المحافظة على الرحم، وإحالتها إلى أقسام التنويم ومتابعتها بعد الخروج من
قبل أطباء العيادات الخارجية وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر أنّه بلغ عدد مراجعي المستشفى خلال ال (3) أشهر الأخيرة في قسم العيادات 12327 فيما بلغ عدد المرضى المنومين 2930 وراجع قسم الطوارئ 26613 فيما أجريت 474 عملية جراحية.

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