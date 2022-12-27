إيداع راتب ديسمبر الأخير في 2022 الليلة

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تبدأ البنوك والمصارف، اليوم الثلاثاء، إيداع راتب شهر ديسمبر، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي، وهو الراتب الأخير خلال العام الجاري 2022.
يتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.
وينصح خبراء بعدم تتبع النفقات حيث إن كثيرًا من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.
كما يجب عدم تجاهل نظرية الراتب الواحد، وهذه تطبق عندما يكون الزوجان على رأس العمل ويحصلان على الراتب، إذ تنص القاعدة على إدارة البيت ومتطلبات الحياة براتب واحد فقط وهو الراتب الأعلى وادخار الراتب الأدنى الآخر، وهذا يساعد في التخطيط المستقبلي لشراء منزل تمليك والتسديد للبنك من الراتب الأدنى.