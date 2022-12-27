إيداع راتب ديسمبر في حسابات الموظفين

استبشر موظفو وموظفات القطاع العام والخاص في المملكة صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع راتب شهر ديسمبر 2022 في حساباتهم البنكية.

بشرى لجميع الموظفين

وبدأت البنوك والمصارف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إيداع راتب شهر ديسمبر، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي والخاص، وهو الراتب الأخير خلال العام الجاري 2022، ليبدأ عام جديد مليء بالأمل والتفاؤل والعمل والإنجاز والإبداع.

موعد إيداع الراتب

ويتم عادة إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

حالات تأخير الصرف

وفي حال وافق يوم صرف الراتب 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.