إيرانيات يطردن عناصر شرطة الأخلاق من حافلة

انتشر مقطع فيديو يظهر إيرانيات يقاومن نساء شرطة الأخلاق ويطردنهن من حافلة في طهران.

Iranian women resist morality police & kick out the harassers off the bus in Tehran.

The woman who send this videy says; we remove our hijab everyday and no longer accept bullies from morality police.

We will end this gender apartheid regime.#MahsaAmini

pic.twitter.com/ek54Y8KpEe

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 10, 2022