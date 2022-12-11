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الحكومة تدرس تجميد حساباتهن

إيرانيات يطردن عناصر شرطة الأخلاق من حافلة

2022-12-11 الساعة 2:20
إيرانيات يطردن عناصر شرطة الأخلاق من حافلة
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو يظهر إيرانيات يقاومن نساء شرطة الأخلاق ويطردنهن من حافلة في طهران.

شرطة الأخلاق

وقالت سيدتان صورتا مقطع الفيديو: نخلع حجابنا كل يوم ولا نقبل التنمر من شرطة الأخلاق. سننهي نظام الفصل العنصري بين الجنسين.

وكانت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية انضممن مؤخرًا إلى الاحتجاجات واسعة النطاق، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية أن حدوثها نادر في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.

انتفاضة النساء

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها: امرأة، حياة، حرية، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر.

وهتفت نساء ارتدين الشادور: بالحجاب أو بدونه، هيا إلى الثورة، وذلك بحسب تسجيلات مصورة انتشرت على تويتر.

ثورة كرامة

وعلق مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، محمود أميري مقدم على التظاهرة النسائية في زاهدان بالقول: إنها بالفعل نادرة من نوعها، إذ إن المدينة شهدت على مدى الشهرين الماضيين خروج الرجال إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة. وقال لوكالة فرانس برس إن الاحتجاجات الحالية في إيران ليست إلا انطلاقة لثورة كرامة.

وأضاف: ساهمت هذه الاحتجاجات بتمكين النساء والأقليات الذين تم التعامل معهم على مدى أربعة عقود كمواطنين من الدرجة الثانية، ليخرجوا إلى الشوارع ويطالبوا بحقوقهم الأساسية.

تجميد الحسابات

بعد إعلان السلطات الإيرانية حلّ شرطة الأخلاق ووقف تسيير ما تسميها دوريات الآداب، أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية، حسين جلالي، أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات.

وأضاف: القرار جاء بدلاً من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.

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