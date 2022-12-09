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رغم حل شرطة الأخلاق

إيران تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات

2022-12-09 الساعة 9:25
إيران تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات
المواطن - فريق التحرير

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تبحث الحكومة الإيرانية، تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات، وفقًا لتصريحات النائب في البرلمان الإيراني، عضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي.

التفاصيل

وأردف عضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي، أن القرار جاء بدلًا من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.

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وتابع جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء، حسب تعبيره.

خطة الحجاب

وأكمل أنه سيتم تنفيذ خطة الحجاب والعفة في الأسبوعين المقبلين، على أن يتم رفع تكلفة عدم ارتداء الحجاب.

يأتي ذلك بعدما قرر المدعي العام في إيران حل شرطة الأخلاق التي كانت سببًا في اندلاع الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

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