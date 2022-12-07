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بحسب فهد الشليمي

إيران تستغل الطقس السيئ في التهريب البحري

2022-12-07 الساعة 1:41
إيران تستغل الطقس السيئ في التهريب البحري
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام د. فهد الشليمي: إن إيران تستغل الطقس السيئ في عمليات التهريب عبر البحر.

التسلسل والتهريب

وتابع الشليمي، بمداخلة لقناة الحدث، أنَّ إيران دأبت على استغلال الظروف الجوية السيئة في عمليات التسلل والتهريب، مشيرًا إلى أن المسيرات تعمل في ظل الظروف الجوية السيئة.

الحرس الثوري الإيراني

ولفت رئيس المنتدى الخليجي، إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدفع بسفن التهريب والصواريخ المهربة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تفضل المواجهة غير المباشرة مع إيران فهي تريد أن تواجه الارتيادات، ولا تريد مواجهة المشكلة الرئيسية، لذا تفضل المواجهة غير المباشرة.

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