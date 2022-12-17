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دعمت التظاهرات وظهرت بدون حجاب

إيران تعتقل الممثلة ترانه علي دوستي

2022-12-17 الساعة 8:54
إيران تعتقل الممثلة ترانه علي دوستي
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت القوات الإيرانية، الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه علي دوستي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة “العربية”.

دعم التظاهرات

وحسب “العربية”، أعلنت الممثلة ترانه علي دوستي مرارًا على حسابها بموقع “إنستجرام” دعمها للتظاهرات في البلاد، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر عقب توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

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كما نشرت ترانه علي دوستي، صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحجاب، متعهدة البقاء في بلدها “مهما كلّف الثمن”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق.

ناشطة حقوقية

فيما ذكر موقع “إيران إنترناشيونال” المعارض، اليوم السبت، أن عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني داهمت منزل الناشطة الحقوقية رها أجوداني واعتقلتها في مدينة “شهر ري”.

وأشار الموقع إلى أنه بعد تفتيش منزل رها، صادرت بعض أجهزتها الإلكترونية.

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