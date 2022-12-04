Icon

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد شهرين من الاحتجاجات

إيران تعلن حل شرطة الأخلاق

2022-12-04 الساعة 1:00
إيران تعلن حل شرطة الأخلاق
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

رضخت السلطات الإيرانية لضغط الاحتجاجات التي استمرت نحو شهرين ونصف وهزت النظام في إيران، فيما أعلن المدعي العام التخلي عن شرطة الأخلاق.

شرطة الأخلاق

أضاف المدعي العام الإيراني، في بيان الأحد، أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال 2022

Img

نجوم دوري روشن يتألقون بمونديال 2022

وأوضح أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء إيلنا العمالية.

بدايتها

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.

فبعد ثورة 1979 تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات جند الله التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات ثار الله التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

مراقبة الحجاب

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو/حزيران من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة مكافحة عدم ارتداء الحجاب في طهران.

أما في عام 1996، فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع محاربة الحجاب السيئ في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق.

موقف الإصلاحيين

يذكر أن الإصلاحيين عندما تولوا رئاسة الجمهورية في إيران، عملوا على الحد من ظاهرة انتشار قوات شرطة الآداب والأخلاق، لكن في عهد التيار المتشدد يتم تفعيلها بقوة، حيث تقوم النساء بملاحقة الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب واعتقالهن، فيما تلاحق قوات شرطة من الرجال الشبان الذين يرتدون ملابس تعتبرها السلطات غير لائقة وجزءًا من الغزو الثقافي الغربي للمجتمع الإيراني.

مقتل أميني

ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع مئات القتلى واعتقال الآلاف، وحكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير