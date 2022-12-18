إيران تنقل معتقلين سياسيين من السجون لأماكن مجهولة

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نشرت قناة الحدث، لقطات مصورة توثق نقل السلطات الإيرانية، معتقلين سياسيين من السجون إلى أماكن مجهولة.
السلطات الإيرانية تنقل معتقلين سياسيين من السجون لأماكن مجهولة وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم#إيران#الحدث pic.twitter.com/4TRMoxBpwSقد يهمّك أيضاً
— ا لـحـدث (@AlHadath) December 18, 2022
يأتي ذلك وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين تزامنًا مع حملة إدانات دولية لما يتعرض له المتظاهرون الإيرانيون.
كانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس السبت، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية إلى 469 شخصًا منذ اندلاعها منتصف شهر سبتمبر الماضي، دون الوصول إلى حل سياسي لاحتواء المظاهرات.