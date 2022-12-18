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وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم

إيران تنقل معتقلين سياسيين من السجون لأماكن مجهولة

2022-12-18 الساعة 8:29
إيران تنقل معتقلين سياسيين من السجون لأماكن مجهولة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الحدث، لقطات مصورة توثق نقل السلطات الإيرانية، معتقلين سياسيين من السجون إلى أماكن مجهولة.

مخاوف

يأتي ذلك وسط مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين تزامنًا مع حملة إدانات دولية لما يتعرض له المتظاهرون الإيرانيون.

كانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس السبت، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية إلى 469 شخصًا منذ اندلاعها منتصف شهر سبتمبر الماضي، دون الوصول إلى حل سياسي لاحتواء المظاهرات.

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