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في ختام الجولة العاشرة

إيغالو يسجل الهدف الأول ضد النصر

2022-12-26 الساعة 8:56
إيغالو يسجل الهدف الأول ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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نجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو في هز شباك النصر بعد مرور 10 دقائق على بداية ديربي الرياض.

https://mobile.twitter.com/ssc_sports/status/1607432125661298688

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إيغالو يهز الشباك

ويلعب النصر ضد الهلال المباراة المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FCيغالو

وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه كرة عرضية من لوسيانو فييتو من اليسار.

ومن المتوقع أن يضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، حيث يطمح في الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر والهلال في دوري روشن

وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

النصر والهلال
لاعبو النصر والهلال

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