إيغالو يسجل الهدف الأول ضد النصر

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نجح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو في هز شباك النصر بعد مرور 10 دقائق على بداية ديربي الرياض.
https://mobile.twitter.com/ssc_sports/status/1607432125661298688
ويلعب النصر ضد الهلال المباراة المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه كرة عرضية من لوسيانو فييتو من اليسار.
ومن المتوقع أن يضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، حيث يطمح في الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وقبل الديربي، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.