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بعد رصد أعفان وحشرات بالمواد الخام

إيقاف خط إنتاج مصنع غذائي بسبب التلوث في نجران

2022-12-16 الساعة 2:29
إيقاف خط إنتاج مصنع غذائي بسبب التلوث في نجران
المواطن - واس

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أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس الخميس ، خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران، وذلك بعد رصد تلوث في المواد الخام.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لرصد تلوث في منتجات المواد الخام الداخلة في عملية التصنيع بمصنع غذائي في نجران، وظهور أعفان وحشرات وآثار الفساد عليها، إضافة إلى عددٍ من المخالفات الفنية الأخرى.

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سحب عينات

وأكدت “الهيئة” أنها أوقفت خط إنتاج المصنع وضبطت المواد الخام وكامل منتجات المصنع، مشيرةً إلى أنها استدعت صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع، كما يجري سحب عينات من السوق المحلي للتأكد من سلامة المنتج.

ودعت “الغذاء والدواء” للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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