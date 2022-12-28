إيلون ماسك أكثر مليارديرات العالم خسارة في 2022

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كشفت مجلة فوربس عن فقد المليارديرات حول العالم ما يقرب من تريليوني دولار، مجتمعين، في عام 2022.
وخسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالميًّا، وهو أعلى معدل في أي بلد وفقًا لإحصاءات “فوربس”، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.
وانخفضت ثروة الملياردير المؤسس لتسلا و”SpaceX” والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقًا لبيانات “فوربس”.
وانخفض سعر سهم تسلا بنسبة 70% تقريبًا منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء. ويدعو مستثمرو تسلا منذ فترة طويلة مجلس إدارتها لجعل ماسك يعيد التركيز على شركة السيارات الكهربائية.
ووفقًا لـفوربس، على الرغم من أن ماسك فقد مكانته كأغنى شخص في العالم هذا العام، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته ما يقرب من 139 مليار دولار اعتبارًا من 27 ديسمبر.
وإليك مقدار خسارة 5 من أصحاب المليارات الأمريكيين الآخرين في عام 2022.
خسائر 2022 المقدرة: 80 مليار دولار
صافي الثروة: 106.8 مليار دولار في 27 ديسمبر
خسائر 2022 المقدرة: 78 مليار دولار
صافي الثروة: 42.7 مليار دولار في 27 ديسمبر
خسائر 2022 المقدرة:- 40 مليار دولار
صافي الثروة: 76.8 مليار دولار في 27 ديسمبر
خسائر 2022 المقدرة: 18.3 مليار دولار
صافي الثروة: 45.2 مليار دولار في 27 ديسمبر
خسائر عام 2022 المقدرة: 9.8 مليار دولار
صافي الثروة: 22 مليار دولار في 27 ديسمبر
وانتقل سام بانكمان فرايد، من نجم غلاف مجلة Fortune إلى مجرم محتمل. واختفت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، المتهم الآن بالاحتيال، بعد أن تقدمت FTX بطلب إفلاس في 11 نوفمبر.