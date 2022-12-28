إيلون ماسك أكثر مليارديرات العالم خسارة في 2022

كشفت مجلة فوربس عن فقد المليارديرات حول العالم ما يقرب من تريليوني دولار، مجتمعين، في عام 2022.

660 مليار دولار في أمريكا

وخسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالميًّا، وهو أعلى معدل في أي بلد وفقًا لإحصاءات “فوربس”، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.

وانخفضت ثروة الملياردير المؤسس لتسلا و”SpaceX” والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقًا لبيانات “فوربس”.

وانخفض سعر سهم تسلا بنسبة 70% تقريبًا منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء. ويدعو مستثمرو تسلا منذ فترة طويلة مجلس إدارتها لجعل ماسك يعيد التركيز على شركة السيارات الكهربائية.

ووفقًا لـفوربس، على الرغم من أن ماسك فقد مكانته كأغنى شخص في العالم هذا العام، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته ما يقرب من 139 مليار دولار اعتبارًا من 27 ديسمبر.

وإليك مقدار خسارة 5 من أصحاب المليارات الأمريكيين الآخرين في عام 2022.

الترتيب

جيف بيزوس- مؤسس ورئيس شركة أمازون

خسائر 2022 المقدرة: 80 مليار دولار

صافي الثروة: 106.8 مليار دولار في 27 ديسمبر

مارك زوكربيرغ- المؤسس المشارك، لـ ميتا بلاتفورز

خسائر 2022 المقدرة: 78 مليار دولار

صافي الثروة: 42.7 مليار دولار في 27 ديسمبر

لاري بيدج- الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة جوجل

خسائر 2022 المقدرة:- 40 مليار دولار

صافي الثروة: 76.8 مليار دولار في 27 ديسمبر

فيل نايت – رئيس شركة “نايك”

خسائر 2022 المقدرة: 18.3 مليار دولار

صافي الثروة: 45.2 مليار دولار في 27 ديسمبر

ليونارد لودر- الرئيس الفخري لشركات Estée Lauder

خسائر عام 2022 المقدرة: 9.8 مليار دولار

صافي الثروة: 22 مليار دولار في 27 ديسمبر

وانتقل سام بانكمان فرايد، من نجم غلاف مجلة Fortune إلى مجرم محتمل. واختفت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، المتهم الآن بالاحتيال، بعد أن تقدمت FTX بطلب إفلاس في 11 نوفمبر.