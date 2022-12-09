إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على تويتر

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن تويتر سيبدأ في إخبار المستخدمين عما إذا كانوا قد تعرضوا للحظر الخفي أم لا، كما سيحصلون أيضًا على طريقة للاستئناف.

وغرد الرئيس التنفيذي لتويتر، إيلون ماسك، قائلًا إن تويتر يعمل على تحديث يُظهر حالة الحساب الحقيقية بحيث يمكنك أن تعلم بوضوح ما إذا كنت قد تعرضت للحظر الخفي أم لا وسبب ذلك وكيف يمكنك الاستئناف.

ما هو الحظر الخفي

الحظر الخفي أو Shadowbanning هو ممارسة مثيرة للجدل تتمثل في جعل بعض المنشورات أو المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أقل وضوحًا للآخرين.

وعلى موقع تويتر برز هذا الحظر إلى الصدارة في عام 2018، بعد تقارير تفيد بأن تويتر ظل يحظر الجمهوريين سرًا، وهو الأمر الذي نفاه مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي آنذاك جاك دورسي.

وقال ماسك إن فرقًا من موظفي تويتر تبني قوائم سوداء، وتمنع التغريدات غير المرغوب فيها، وتحد بشكل فعال من رؤية الحسابات بأكملها أو حتى الموضوعات الشائعة، كل ذلك في السر دون إبلاغ المستخدمين.

ميزة مماثلة في إنستقرام

وفي الوقت نفسه، أطلق إنستقرام ميزة مماثلة لما يتحدث عنه إيلون ماسك، في آخر تحديث له، ما يتيح لك معرفة ما إذا كنت محظورًا حاليًا من التوصيات للجمهور أم لا.

ويُذكر أن ماسك يقول عن نفسه إنه يؤيد حرية التعبير المطلقة، وجميع تحركاته وتحديثاته في تويتر تسير في هذا الاتجاه، حيث رفع الحظر عن العديد من المستخدمين المثيرين للجدل وكان أبرزهم دونالد ترامب.