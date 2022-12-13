إينوفيت الصينية للسيارات الكهربائية تخطط لبناء مصنع بالسعودية 

قالت صحيفة South China Morning Post إن شركة Enovate الصينية الناشئة للمركبات الكهربائية، تخطط لبناء مصنع في السعودية، لافتة إلى أن ذلك يُعد إحدى ثمار زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض.

وتابع التقرير: سيُبنى المصنع مع شركة سومو، الشريك السعودي في المشروع المشترك، وتبلغ تكلفة المشروع 500 مليون دولار أمريكي مع طاقة استيعابية تصل لـ 100 ألف سيارة سنويًا.

ما هي شركة Enovate؟

Enovate هي شركة أسسها رجل الأعمال الصيني تشانغ هالينيغ في عام 2015، لديها مصنع في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ.

وقالت شركة صناعة السيارات إنها وقعت اتفاقية مع السلطات السعودية والشريك في المشروع المشترك سومو لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بطاقة سنوية تبلغ 100 ألف وحدة.

وقالت إينوفيت في بيان إن المصنع الذي سيضم مركزًا للبحث والتطوير سيكلف حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاق يوم الأربعاء الماضي مع 34 صفقة ضمن مجالات الطاقة والطاقة الخضراء والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والصحة وجميعها اتفاقات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت إينوفيت إن الصفقة قد تمهد الطريق أمامها للاستفادة من القوة المالية للمستثمرين السعوديين، وتعليقًا على ذلك قال فات تشانغ، مؤسس موقع CnEVpost الإخباري للسيارات الكهربائية ومقره شنغهاي: تسعى شركات السيارات الكهربائية الصينية بنشاط إلى التوسع خارج البر الرئيسي لأنها تعمل على تحسين قدرات التصنيع.

وتابع: قد يكون للعديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية فرص أفضل في الأسواق الخارجية غير المستغلة مقارنة بالبلدان المحلية.

أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم

الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم حيث من المتوقع أن يتم تشغيل ثلاث من كل خمس سيارات جديدة منها في عام 2030.

وتبيع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بما في ذلك BYD و Xpeng و Nio سياراتها في أوروبا وجنوب شرق آسيا، في محاولة لتصبح لاعبًا دوليًا مع حصة سوقية كبيرة خارج البر الرئيسي.