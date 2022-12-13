اتحاد السلة يوقف إداري الفتح

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، إيقاف عماد علي العلي إداري نادي الفتح مبارتين اعتبارًا من تاريخ 9 ديسمبر الجاري.
وذكر الحساب الرسمي لاتحاد كرة السلة عبر “تويتر” أنه تم إيقاف إداري النموذجي بسبب تقرير حكم لقاء أحد في الدوري الممتاز، حيث أورد فيه قيام الإداري بتهديد الحكم الثاني بسلوك غير رياضي، مع تطبيق المادة 1/4 و 1/6 من اللائحة العامة للجزاءات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة السلة.