Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الأسطورة البرازيلية فارق الحياة في سن الـ82

اتحاد القدم عن بيليه: سيعيش إرثه وذكراه للأبد

2022-12-30 الساعة 11:18
اتحاد القدم عن بيليه: سيعيش إرثه وذكراه للأبد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة تعزية إلى أسرة الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه بعد وفاته أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد القدم عبر “تويتر” صورة الأسطورة البرازيلية الراحل وهو يحمل قميص المنتخب السعودي للسيدات بعد أن حصل عليه كهدية وموقع عليه جميع أسماء لاعبات المنتخب.

وقال حساب اتحاد القدم: “سيعيش إرثك وذكراك “.

مسيرة بيليه

ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.

الجوهرة السمراء بدأ مسيرته في عام 1957 بعمر الـ 17 عامًا حتى عام 1974 مع نادي سانتوس البرازيلي وخلال ما يقرب من 17 سنة، تمكن الجوهرة السمراء من إحراز 757 هدفًا في 831 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق البرازيلي، لكن نادي سانتوس أصدر بيانًا أكد فيه أن الجوهرة السمراء سجل 1000 هدف وليس 757.

وفاز الأسطورة البرازيلية الراحلة بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين، كما حصد كأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

وحصد بيليه، بطولة ساوباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

وأنهى الجوهرة السمراء مسيرته الكروية في نادي نيويورك كوزموس الأمريكي حيث لعب معه لمدة عامين من 1975 حتى 1977، حيث سجل 37 هدفًا في 64 مباراة، وتوج بلقب الدوري الأمريكي مرة وحيدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم