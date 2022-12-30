اتحاد القدم عن بيليه: سيعيش إرثه وذكراه للأبد

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة تعزية إلى أسرة الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه بعد وفاته أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد القدم عبر “تويتر” صورة الأسطورة البرازيلية الراحل وهو يحمل قميص المنتخب السعودي للسيدات بعد أن حصل عليه كهدية وموقع عليه جميع أسماء لاعبات المنتخب.

وقال حساب اتحاد القدم: “سيعيش إرثك وذكراك “.

مسيرة بيليه

ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.

الجوهرة السمراء بدأ مسيرته في عام 1957 بعمر الـ 17 عامًا حتى عام 1974 مع نادي سانتوس البرازيلي وخلال ما يقرب من 17 سنة، تمكن الجوهرة السمراء من إحراز 757 هدفًا في 831 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق البرازيلي، لكن نادي سانتوس أصدر بيانًا أكد فيه أن الجوهرة السمراء سجل 1000 هدف وليس 757.

وفاز الأسطورة البرازيلية الراحلة بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين، كما حصد كأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

وحصد بيليه، بطولة ساوباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

وأنهى الجوهرة السمراء مسيرته الكروية في نادي نيويورك كوزموس الأمريكي حيث لعب معه لمدة عامين من 1975 حتى 1977، حيث سجل 37 هدفًا في 64 مباراة، وتوج بلقب الدوري الأمريكي مرة وحيدة.