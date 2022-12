اتحاد القدم عن بيليه: سيعيش إرثه وذكراه للأبد

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة تعزية إلى أسرة الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه بعد وفاته أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

Your legacy and memory will always live on. 👑@Pele pic.twitter.com/5X7PYiHtP6

— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 29, 2022