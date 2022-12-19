اتفاقية بين الإذاعة والتلفزيون وإحسان لعرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم الاثنين، اتفاقية عرض المنتجات الوقفية الخاصة بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية ضمن الفرص الخيرية في منصة إحسان.

مبادرة خيرية

وتعكس هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، مع الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، رغبة الطرفين للمساهمة بالمبادرات الخيرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحسين كفاءة العمل الخيري والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

وتتوافق الاتفاقية مع الرسالة الريادية للمملكة حكومة وشعبًا في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتدادًا لدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

شراكة مهمة

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية هو إحدى المبادرات الإعلامية التي أعلنتها الهيئة لتلبية الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم أن يساهموا في صناعة هذا المحتوى من خلال المنصات الرسمية مثل منصة إحسان.

وأضاف الحارثي، أن الشراكات عامل مهم واستراتيجي لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية ضمن مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها، حيث تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي وقعتها الهيئة في عام ٢٠٢٢، كما تستهدف الانتشار وبناء شراكات موسعة مع كافة القطاعات خلال عام ٢٠٢٣ وفقًا لاستراتيجيتها المقرة من مجلس الإدارة والتي تسعى لإيجاد مكانة مميزه للهيئة كشريك وداعم لكافة القطاعات في المجتمع السعودي ومساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، يعد من المشاريع الجديدة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعمل على إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علميًا وفنيًا، بما يساهم في زيادة الإنتاج السمعي والبصري للمصاحف القرآنية والأحاديث النبوية، الأمر الذي يتكامل مع عمل منصة إحسان، حيث تعمل المنصة على تسخير التقنية للنهوض بالعمل الخيري وتعظيم أثره، وإيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف الفئات، حيث تخطت التبرعات عبر المنصة 2 مليار و 835 مليون ريالٍ، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و890 ألف مستفيد ومستفيدة.