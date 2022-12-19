Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمساهمة بالمبادرات الخيرية

اتفاقية بين الإذاعة والتلفزيون وإحسان لعرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية

2022-12-19 الساعة 5:48
اتفاقية بين الإذاعة والتلفزيون وإحسان لعرض المنتجات الوقفية لمركز التلاوات القرآنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم الاثنين، اتفاقية عرض المنتجات الوقفية الخاصة بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية ضمن الفرص الخيرية في منصة إحسان.

مبادرة خيرية

وتعكس هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، مع الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، رغبة الطرفين للمساهمة بالمبادرات الخيرية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحسين كفاءة العمل الخيري والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

قد يهمّك أيضاً
Img

أضرار صحية جسيمة للنوم وقتي العصر والمغرب

Img

النيابة العامة الكويتية تحيل عضو البلدي المرتشي للجنايات

وتتوافق الاتفاقية مع الرسالة الريادية للمملكة حكومة وشعبًا في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتدادًا لدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

شراكة مهمة

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية هو إحدى المبادرات الإعلامية التي أعلنتها الهيئة لتلبية الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على إتاحة الفرصة للمواطن والمقيم أن يساهموا في صناعة هذا المحتوى من خلال المنصات الرسمية مثل منصة إحسان.

وأضاف الحارثي، أن الشراكات عامل مهم واستراتيجي لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية ضمن مرحلة التغيير والتطوير التي تشهدها، حيث تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي وقعتها الهيئة في عام ٢٠٢٢، كما تستهدف الانتشار وبناء شراكات موسعة مع كافة القطاعات خلال عام ٢٠٢٣ وفقًا لاستراتيجيتها المقرة من مجلس الإدارة والتي تسعى لإيجاد مكانة مميزه للهيئة كشريك وداعم لكافة القطاعات في المجتمع السعودي ومساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، يعد من المشاريع الجديدة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعمل على إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علميًا وفنيًا، بما يساهم في زيادة الإنتاج السمعي والبصري للمصاحف القرآنية والأحاديث النبوية، الأمر الذي يتكامل مع عمل منصة إحسان، حيث تعمل المنصة على تسخير التقنية للنهوض بالعمل الخيري وتعظيم أثره، وإيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف الفئات، حيث تخطت التبرعات عبر المنصة 2 مليار و 835 مليون ريالٍ، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و890 ألف مستفيد ومستفيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية