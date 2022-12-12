اتفاق ينهي إضراب الشاحنات في الأردن

كشفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن، الأحد، عن توصلها إلى اتفاق ينهي إضراب قطاع الشاحنات، والنقل العام، الذي زادت مدته على الأسبوع؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات.

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وأفادت هيئة تنظيم قطاع النقل البري أنها توصلت إلى اتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الحافلات، والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية، ينهي إضرابهم ابتداء من صباح الاثنين.

وقالت الهيئة: إن الاتفاق يضمن “استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكافة أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة”.

وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء عقد أمس الأحد، في وزارة النقل مع النقابتين وممثلين عن القطاع، تم خلاله التداول في زيادة الدعم النقدي لقطاع نقل الركاب مقابل عدم رفع أجور النقل على المواطنين.

وذكرت أنه “تقرر وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريًّا”.

واتسع إضراب سائقي الشاحنات بالأردن خلال الأيام الماضية ليشمل وسائل نقل مختلفة بعد أربعة أيام من انطلاقه للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.