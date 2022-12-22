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بعد لقاء زيلينسكي بالرئيس الأمريكي

اتهامات روسية جديدة تلاحق واشنطن

2022-12-22 الساعة 3:58
اتهامات روسية جديدة تلاحق واشنطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن واشنطن تخوض حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن لم تظهر أي نوايا بشأن السلام .

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لا دعوات للسلام

وأضاف للصحفيين اليوم: “بالطبع تابعنا زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، يمكننا أن نعلن، مع الأسف، أن لا الرئيس بايدن ولا الرئيس زيلينسكي قد تحدثا على الأقل ببعض الكلمات التي يمكن اعتبارها، على سبيل المثال، استعدادًا محتملاً للاستماع إلى مخاوف روسيا”.

وبحسب بيسكوف، لم تسمع كلمة واحدة تحذر زيلينسكي من استمرار القصف الهمجي للمباني السكنية في مدن دونباس، ولم يتم إطلاق أي دعوات للسلام.

وفيما يتعلق بأنظمة باتريوت الأمريكية، قال إنها مثل الأسلحة الأخرى التي يتم إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بها، والتي لن تؤثر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

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