اتهامات لماسك باستهداف النساء العاملات بتويتر

اتهم 100 موظف سابق في شركة تويتر بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.

التمييز

ويتهم هؤلاء الموظفون تويتر بالتمييز على أساس الجنس باستهداف النساء في حملة الإقالات التي شملت موظفي المؤسسة.

كما وجهت لتويتر ادعاءات بإجبار العمال ذوي الإعاقة على ترك العمل بعد رفض السماح لهم بالعمل عن بعد. هذا وطالب هؤلاء الموظفون أيضًا بإدانة تويتر بالقيام بطرد عمال بسبب انتقادهم الشركة ومحاولتهم تنظيم إضراب عن العمل.

تنحي ماسك

وفي سياق متصل وبعد أن أوصى استطلاع للرأي عبر تويتر بتنحيه عن منصة التواصل الاجتماعي، كسر إيلون ماسك صمته أخيرًا وشرح السياسة المستقبلية التي سينتهجها.

وقال ماسك إن مشتركي تويتر، الموثقة حساباتهم فقط هم من سيكونون قادرين على التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بتغيير السياسة على المنصة في تعليقاته الأولى بعد أن صوت ملايين المستخدمين لصالح استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للموقع.

نتيجة الاستطلاع

وكان ماسك أعلن، أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع، حيث تم تأكيد النتيجة صباح الاثنين الماضي، وصوت 57.5% من أكثر من 17 مليون حساب لصالح تنحيه عن منصبه.

ورغم أن ماسك الذي يدير أيضًا شركة تصنيع السيارات تسلا وشركة الصواريخ SpaceX، مستخدم نشط للمنصة، فإنه لم يغرد في الساعات التالية للاستطلاع.