احتجاجات تحاصر أكبر مصنع لإنتاج الآيفون بالعالم

أدت مظاهرات احتجاجية في أكبر مصنع آيفون بالعالم هذا الأسبوع في وسط الصين، إلى زيادة الضغط على إمدادات آبل المتوترة وتسليط الضوء على سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تضر بشركات التكنولوجيا العالمية.

Video obtained by CNN shows violence in China at Foxconn, the world's largest iPhone factory. Workers are protesting unfair treatment, dirty living conditions, and chaotic Covid rules, as CNN's @selinawangtv reports. https://t.co/bDPQbz7rAG pic.twitter.com/UZvJb8gyRQ

— CNN (@CNN) December 1, 2022