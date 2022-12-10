احتجاز رهائن بألمانيا وسط ظروف غامضة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، حدوث عملية احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن.

احتجاز رهائن

وقال متحدث باسم الشرطة، إن عملية الاحتجاز من قبل رجل أربعيني وقعت داخل مركز التسوق ألتماركت-جالاري، وفقًا لنبأ عاجل عبر قناة العربية.

وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليًا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضًا.

إخلاء المنطقة

وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس شتريتسل ماركت.

ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق، بينما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية أن مطلق النار في دريسدن قتل سيدة وهرب إلى مركز تجاري.

تحذير الشرطة

وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.