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ظهر خلال فيديو مصور

احتراق سيارة فارهة على طريق خريص بالرياض

2022-12-19 الساعة 2:04
احتراق سيارة فارهة على طريق خريص بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو ، اشتعال النار في سيارة فارهة على طريق خريص بالعاصمة الرياض.

وبحسب الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية”، فإن السيارة كانت متوقفة في طريق خريص شرقي الرياض، فيما لم يتم الكشف عن أسباب الحادث، وما إذا كان بداخل السيارة أحد من عدمه.

حادث احتراق

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على 10 أشخاص (9 مواطنين ووافد من القبائل النازحة) بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة فارهة من نوع “مرسيدس”، وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى.

كما أفاد بيان نشره حساب الأمن العام في “تويتر”، أنه تم بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية القبض على المواطن الآخر.

وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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