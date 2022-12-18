Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تحت شعار وحدتنا مصدر قوتنا

احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي المونديال

2022-12-18 الساعة 11:50
احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي المونديال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحتفل قطر بيومها الوطني، اليوم الأحد، الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، فيما يعود هذا التاريخ إلى ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر، الحكم عام 1878.

 

شعار الاحتفالية

يقام احتفال هذا العام تحت شعار “وحدتنا مصدر قوتنا” المأخوذ من كلمة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعبر عن وحدة القطريين والتفافهم حول قيادتهم على مدار العقود منذ التأسيس وحتى اليوم، فيما تتزامن الاحتفالات مع نهائي مونديال قطر المقرر اليوم بين الأرجنتين وفرنسا.

ويعكس الاحتفال بهذه المناسبة الاعتزاز بتاريخ قطر ومسيرة تطورها منذ المؤسس وصولا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يتولى الحكم منذ عام 2013.

نهائي المونديال

ويحمل اليوم الوطني القطري هذا العام أهمية خاصة كونه يتزامن مع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “FIFA قطر 2022” التي نظمتها قطر على مدار 28 يوما، كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكروي الهام.

ومع احتفال قطر بتلك المناسبة تستذكر إنجازات مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي كرس فكره وجهده ووقته وحنكته لوضع أسس بناء دولة حديثة.

المؤسس

ويعد الشيخ جاسم بن محمد أول حاكم أصبحت قطر تحت زعامته كيانًا عضويًا واحدًا متماسكًا وبلدًا موحدًا مستقلًا، بعد أن تمكن برجاحة عقله وحنكته السياسية من توحيد القبائل القطرية تحت لوائه.

وولد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1827، ونشأ في “فويرط” شمال شرقي قطر، وهناك تعلم القرآن وعلومه والفقه والشريعة.

نشأة الشيخ جاسم

عرف عنه منذ صغره حبه الشديد للفروسية والقنص وتحمل المسؤولية وأصبح في سن مبكر من شبابه ينوب عن والده الشيخ محمد بن ثاني الذي تولى حكم قطر في الفترة من (1851- 1878).

وفي عام 1976 تولى الشيخ جاسم بن محمد، إدارة الحكم في قطر إلى جانب والده الذي تقدمت به السن، وفي 18 ديسمبر/كانون أول 1878 خلف والده رسمياً في الحكم، فتمكن من تثبيت دعائم الحكم الوطني بزعامة آل ثاني.

وحدة قطر

وفي السنوات الأولى من حكمه، وجه الشيخ جاسم جهوده إلى توحيد أهل قطر بتعميق الانتماء الوطني والتأكيد على أهمية التلاحم والتآلف بين مكونات الشعب.

وسعى مؤسس قطر إبان فترة حكمه إلى إحداث تغيير وإصلاح في إدارة البلاد فأسس نظاما ماليا عرف بـ “بيت المال” تعتمد موارده بشكل أساسي على تجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في ذلك الوقت، من أجل الصرف على المرافق.

طفرة اقتصادية

كما اهتم بتطوير الموانئ البحرية وبناء السفن وتعزيز تجارة اللؤلؤ، حتى أصبحت قطر من أكبر مصادر اللؤلؤ في المنطقة، وتوطدت علاقاتها التجارية مع الهند وسواحل أفريقيا الشرقية، فتوفرت فرص العمل وتحسنت ظروف الحياة، وتوسع العمران وازداد عدد السكان.

وأرسى الشيخ جاسم بن محمد أسس التعليم في البلاد من خلال التوسع في الكتاتيب لتشمل معظم مناطق قطر؛ التي أصبحت تقدم قواعد اللغة العربية والرياضيات إلى جانب مهمتها الأولى في تعليم القرآن ومبادئ الدين الإسلامي.

وعرف عن الشيخ جاسم شغفه بالعلم والعلماء وكان يحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ويؤم الناس في صلواتهم ويخطب فيهم في الجمعة والأعياد.

وبصفة عامة، تميز عهد الشيخ جاسم بالأمن والعدل والرخاء، فشهدت البلاد نهضةً شاملةّ وازدهارًا عمّ جميع الأنشطة الحياتية والاقتصادية في البلاد. وتوفي في 17 يوليو/تموز 1913.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية