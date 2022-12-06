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صعود السامبا إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022

احتفالات جماهير البرازيل بمحطات المترو بعد الفوز على كوريا الجنوبية

2022-12-06 الساعة 10:44
احتفالات جماهير البرازيل بمحطات المترو بعد الفوز على كوريا الجنوبية
المواطن - عاطف عبداللطيف

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احتفلت جماهير البرازيل صباح اليوم الثلاثاء، في محطات المترو في قطر بعد الفوز الذي حققه منتخب السامبا، أمس الاثنين، على نظيره الكوري الجنوبي ضمن مباريات دور الـ16 بنتيجة 4-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) في مونديال قطر 2022.

احتفالات برازيلية

وبحسب لقطات رصدتها قناة الكاس القطرية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفلت جماهير البرازيل في محطات المترو، بعد عبور محطة كوريا الجنوبية وصعود السليساو إلى دور الثمانية لملاقاة منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

فوز عريض

وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.

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