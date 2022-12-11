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بعد التأهل التاريخي لنصف النهائي

احتفالات لاعبي منتخب المغرب في ليلة لا تُنسى

2022-12-11 الساعة 9:55
احتفالات لاعبي منتخب المغرب في ليلة لا تُنسى
المواطن - مروة نبيل

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نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على البرتغال ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، وسط احتفالات كبيرة بالإنجاز التاريخي.

احتفالات منتخب المغرب

وواصل لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم عادتهم بالاحتفال بالسجود فور انتهاء المباراة، قبل أن يحتفلوا مع الجماهير بالأعلام في مدرجات استاد الثمامة، وسط تفاعل كبير.

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منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع احتفالات نجوم أسود الأطلس، وقال: “فرحة هستيرية لنجوم المغرب بتحقيق المستحيل.. نجوم المغرب يعانقون السحاب بتأهلهم لنصف النهائي”.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر حساب كأس العالم فيفا صورًا لاحتفالات لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وقال: “نصر لكل الأمة العربية.. المغرب يوحد الجميع خلفه واحتفالات تزينت بكل الأعلام العربية”.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

تأهل تاريخي

وتُعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها منتخب عربي أو إفريقي في التأهل إلى المربع الذهبي من كأس العالم، حيث توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي فقط.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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