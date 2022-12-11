احتفالات لاعبي منتخب المغرب في ليلة لا تُنسى

نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على البرتغال ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، وسط احتفالات كبيرة بالإنجاز التاريخي.

احتفالات منتخب المغرب

وواصل لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم عادتهم بالاحتفال بالسجود فور انتهاء المباراة، قبل أن يحتفلوا مع الجماهير بالأعلام في مدرجات استاد الثمامة، وسط تفاعل كبير.

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع احتفالات نجوم أسود الأطلس، وقال: “فرحة هستيرية لنجوم المغرب بتحقيق المستحيل.. نجوم المغرب يعانقون السحاب بتأهلهم لنصف النهائي”.

ونشر حساب كأس العالم فيفا صورًا لاحتفالات لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وقال: “نصر لكل الأمة العربية.. المغرب يوحد الجميع خلفه واحتفالات تزينت بكل الأعلام العربية”.

تأهل تاريخي

وتُعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها منتخب عربي أو إفريقي في التأهل إلى المربع الذهبي من كأس العالم، حيث توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي فقط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.