احتفال الجماهير الفرنسية بالمنتخب ينتهي بموت مروع لصبي

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وثق مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة تسير بشكل خطير بالقرب من حشود في الشارع بعد فوز المنتخب الفرنسي على المغرب.
وكانت سيارة في مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا صدمت بعنف صبيًّا وقتلته، بينما كانت الجماهير تحتفل بفوز فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، وفقًا للسلطات الإقليمية المحلية.
وأفادت سلطات هيرولت أن السائق فر من مكان الحادث، ولكن تم العثور على السيارة في مكان قريب، وتحقق الشرطة في سبب اصطدام السيارة بالصبي.
ونُقل الصبي، الذي لم يُعلن اسمه، إلى المستشفى وتوفي متأثرًا بجراحه. وقالت وسائل إعلام فرنسية: إنه كان يبلغ من العمر 14 عامًا.
وأعربت المشرعة الفرنسية ناتالي أوزيول عن حزنها الشديد لأن حدثًا رياضيًّا انتهى بمأساة مطلقة.
وفي أماكن أخرى في فرنسا، أطلقت حشود في باريس ومدن أخرى صيحات الفرح مع تقدم فرنسا إلى نهائي كأس العالم.
وكانت الاحتفالات مقيدة نسبيًّا. واختلط مشجعو المغرب المحبطون بالمشجعين الوافدين للمنتخب الفائز، مشيدين بالإنجاز غير المسبوق لهذا البلد الإفريقي.