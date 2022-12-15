Icon

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
في نصف نهائي كأس العالم

احتفال الجماهير الفرنسية بالمنتخب ينتهي بموت مروع لصبي

2022-12-15 الساعة 11:08
احتفال الجماهير الفرنسية بالمنتخب ينتهي بموت مروع لصبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة تسير بشكل خطير بالقرب من حشود في الشارع بعد فوز المنتخب الفرنسي على المغرب.

التفاصيل

وكانت سيارة في مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا صدمت بعنف صبيًّا وقتلته، بينما كانت الجماهير تحتفل بفوز فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، وفقًا للسلطات الإقليمية المحلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

المونديال الأخير يُحفز ميسي لحصد اللقب

Img

وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان

وأفادت سلطات هيرولت أن السائق فر من مكان الحادث، ولكن تم العثور على السيارة في مكان قريب، وتحقق الشرطة في سبب اصطدام السيارة بالصبي.

ونُقل الصبي، الذي لم يُعلن اسمه، إلى المستشفى وتوفي متأثرًا بجراحه. وقالت وسائل إعلام فرنسية: إنه كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

وأعربت المشرعة الفرنسية ناتالي أوزيول عن حزنها الشديد لأن حدثًا رياضيًّا انتهى بمأساة مطلقة.

وفي أماكن أخرى في فرنسا، أطلقت حشود في باريس ومدن أخرى صيحات الفرح مع تقدم فرنسا إلى نهائي كأس العالم.

وكانت الاحتفالات مقيدة نسبيًّا. واختلط مشجعو المغرب المحبطون بالمشجعين الوافدين للمنتخب الفائز، مشيدين بالإنجاز غير المسبوق لهذا البلد الإفريقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم