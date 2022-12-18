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يجمع النهائي بين الأرجنتين وفرنسا

احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022

2022-12-18 الساعة 5:19
احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجماهير نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وسط منافسة قوية للتتويج باللقب.

نهائي كأس العالم 2022

ويلعب منتخبا الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، بحضور جماهيري يصل إلى 90 ألفًا.

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90 دقيقة تفصل منتخب المغرب عن النهائي الحلم

الأرجنتين وفرنسا
لاعبو الأرجنتين وفرنسا

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي النسخة الحالية من المونديال بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعدت فرنسا، بعدما تجاوزت عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

احتفال خاص للبطل

وأكدت تقارير أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 جهزت احتفالًا خاصًا للمنتخب الفائز في المباراة النهائية اليوم، حيث أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات استاد لوسيل.

وتحمل كل حافلة علم دولة من طرفي المباراة النهائية، على أن تجوب حافلة المنتخب الفائز وعلى متنها اللاعبون الشوارع المحيطة بالاستاد، بعد نهاية اللقاء للاحتفال مع الجماهير.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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