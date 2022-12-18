احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022

ينتظر الجماهير نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وسط منافسة قوية للتتويج باللقب.

نهائي كأس العالم 2022

ويلعب منتخبا الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، بحضور جماهيري يصل إلى 90 ألفًا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي النسخة الحالية من المونديال بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعدت فرنسا، بعدما تجاوزت عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

احتفال خاص للبطل

وأكدت تقارير أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 جهزت احتفالًا خاصًا للمنتخب الفائز في المباراة النهائية اليوم، حيث أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات استاد لوسيل.

وتحمل كل حافلة علم دولة من طرفي المباراة النهائية، على أن تجوب حافلة المنتخب الفائز وعلى متنها اللاعبون الشوارع المحيطة بالاستاد، بعد نهاية اللقاء للاحتفال مع الجماهير.