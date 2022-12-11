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بعد تأهل المغرب لنصف النهائي

احتفال سفيان بوفال ووالدته يخطف الأنظار

2022-12-11 الساعة 9:10
احتفال سفيان بوفال ووالدته يخطف الأنظار
المواطن - مروة نبيل

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خطف نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، سفيان بوفال الأنظار بعد نهاية مباراة البرتغال، بعد احتفاله مع والدته داخل المستطيل الأخضر.

فوز المغرب

ولعب منتخب المغرب ضد البرتغال بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد، ليتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

احتفال سفيان بوفال ووالدته

وبعد نهاية المباراة بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب، تواجدت والدة سفيان بوفال داخل الملعب، لتحتفل مع نجلها، في لقطة نالت تفاعلًا كبيرًا سواء من الجماهير في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سفيان بوفال ووالدته
احتفال بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لاحتفال سفيان بوفال مع والدته، وأكدوا أنه الاحتفال الأفضل في مونديال قطر 2022، ووصفوه بـ”المبهج والمميز”، مشيدين في الوقت ذاته باحتفالات نجوم منتخب المغرب مع أسرهم بعد المباريات.

سفيان بوفال ووالدته
احتفال بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الاحتفال المميز، وعلق قائلًا: “ضيف هام لم تستطع البقاء في المدرجات فدخلت ملعب الثمامة للاحتفال”.

سفيان بوفال ووالدته
احتفال بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع حساب كأس العالم فيفا، قائلًا: “والدة سفيان بوفال نجمة احتفالات المغرب.. رقصة مغربية عائلية على الأراضي القطرية احتفالًا بالإنجازات التاريخية”، كما أكد أنه أفضل احتفال لليوم الكروي بالمونديال.

سفيان بوفال ووالدته
احتفال سفيان بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

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