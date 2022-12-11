احتفال سفيان بوفال ووالدته يخطف الأنظار

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خطف نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، سفيان بوفال الأنظار بعد نهاية مباراة البرتغال، بعد احتفاله مع والدته داخل المستطيل الأخضر.
ولعب منتخب المغرب ضد البرتغال بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد، ليتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.
وبعد نهاية المباراة بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب، تواجدت والدة سفيان بوفال داخل الملعب، لتحتفل مع نجلها، في لقطة نالت تفاعلًا كبيرًا سواء من الجماهير في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لاحتفال سفيان بوفال مع والدته، وأكدوا أنه الاحتفال الأفضل في مونديال قطر 2022، ووصفوه بـ”المبهج والمميز”، مشيدين في الوقت ذاته باحتفالات نجوم منتخب المغرب مع أسرهم بعد المباريات.
وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الاحتفال المميز، وعلق قائلًا: “ضيف هام لم تستطع البقاء في المدرجات فدخلت ملعب الثمامة للاحتفال”.
وتابع حساب كأس العالم فيفا، قائلًا: “والدة سفيان بوفال نجمة احتفالات المغرب.. رقصة مغربية عائلية على الأراضي القطرية احتفالًا بالإنجازات التاريخية”، كما أكد أنه أفضل احتفال لليوم الكروي بالمونديال.