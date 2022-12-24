احتفال كرنفالي بمسيرة عبدالله الرويشد في موسم الرياض

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أقامت هيئة الترفيه، كرنفالًا للاحتفاء بمسيرة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد الممتدة لـ40 عامًا بـ”ليلة من بد الليالي” في موسم الرياض.
#النشرة_الفنية | هيئة الترفيه تقيم كرنفالا للاحتفاء بمسيرة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد #الإخبارية pic.twitter.com/ryAN3v81re
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022
وقدم عبدالله الروشيد أمتع الأغاني الخاصة به على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي، بمشاركة نجوم اقترنت أسماؤهم بمسيرته الحافلة بالألحان والكلمات والدويتو.
وتغنى عبدالله الرويشد، بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “تعال، أنا بتبع قلبي، رمادي”، كما قدم أغنية مصرية للموسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب وهي “كل ده كان ليه”
وشهد الحفل مجموعات من اللوحات والدويتوهات الممتعة، بين الرويشد وعدد من زملائه في مشواره الفني الطويل، حيث كانت البداية مع نوال الكويتية، ثم خالد الشيخ، يليه، علي بن محمد، وأخيرًا الفنان أصيل أبو بكر.
وبعدها جاءت مفاجأة الحفل، هي مشاركة الفنان خالد الملا التي أسعدت الحضور، ليكون أمس الجمعة تاريخًا خالدًا في ذاكرة محبي الفن وعشاق الأغنية الخليجية.
حفل تاريخي للفنان عبدالله الرويشد 😍🎵 بمشاركة نخبة من نجوم الفن للإحتفال بمسيرة فنية تستاهل التكريم ضمن فعاليات #موسم_الرياض #ليلة_عبدالله_الرويشد #روتانا_لايف @Turki_alalshikh @Ruwaishid_com @NAWALalq8iya @Aseel_abubakr @khaled_alshaik @RiyadhSeason@Mabdoarena pic.twitter.com/9UAKG4uK4X
— Rotana Live (@RotanaLive) December 24, 2022