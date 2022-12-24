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بمشاركة 5 من زملائه

احتفال كرنفالي بمسيرة عبدالله الرويشد في موسم الرياض

2022-12-24 الساعة 11:21
احتفال كرنفالي بمسيرة عبدالله الرويشد في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أقامت هيئة الترفيه، كرنفالًا للاحتفاء بمسيرة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد الممتدة لـ40 عامًا بـ”ليلة من بد الليالي” في موسم الرياض.

وقدم عبدالله الروشيد أمتع الأغاني الخاصة به على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي، بمشاركة نجوم اقترنت أسماؤهم بمسيرته الحافلة بالألحان والكلمات والدويتو.

لوحات غنائية متنوعة

وتغنى عبدالله الرويشد، بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “تعال، أنا بتبع قلبي، رمادي”، كما قدم أغنية مصرية للموسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب وهي “كل ده كان ليه”

وشهد الحفل مجموعات من اللوحات والدويتوهات الممتعة، بين الرويشد وعدد من زملائه في مشواره الفني الطويل، حيث كانت البداية مع نوال الكويتية، ثم خالد الشيخ، يليه، علي بن محمد، وأخيرًا الفنان أصيل أبو بكر.

مفاجأة الحفل

وبعدها جاءت مفاجأة الحفل، هي مشاركة الفنان خالد الملا التي أسعدت الحضور، ليكون أمس الجمعة تاريخًا خالدًا في ذاكرة محبي الفن وعشاق الأغنية الخليجية.

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