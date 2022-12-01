احتمالات تأهل اليابان ضد إسبانيا

تنطلق- بعد قليل- مباراة اليابان ضد إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة الخامسة قبل مواجهة اليابان، برصيد 4 نقاط، أما المنتخب الياباني فمتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

اليابان ضد إسبانيا

وكان المنتخب الإسباني فاز على كوستاريكا بنتيجة 7/ 0 في الجولة الأولى ثم تعادل مع المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة هدف لكل فريق.

أما المنتخب الياباني ففاز على ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى، وخسر من المنتخب الكوستاريكي في الجولة الثانية بهدف دون رد.

احتمالات تأهل منتخب اليابان

ما يحتاجه المنتخب الياباني للتأهل إلى دور ثمن النهائي هو الفوز على المنتخب الإسباني، مهما كانت نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

أو التعادل مع المنتخب الإسباني، بشرط وجود تعادل سلبي بين منتخبي ألمانيا وكوستاريكا.

ويطمح منتخب اليابان في التأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بعد التأهل لدور الـ16 في نسخة 2018 بروسيا، ثم توديع البطولة على يد المنتخب البلجيكي آنذاك.

وسبق لـ منتخب إسبانيا الفوز بلقب كأس العالم مرة واحدة وكان ذلك في عام 2010 في جنوب إفريقيا على حساب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.

وتُقام مباراة اليابان ضد إسبانيا، في نفس توقيت مباراة ألمانيا وكوستاريكا وهو العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.