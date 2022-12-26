احذروا تأثير موجة الطقس البارد على القلب

تؤثر موجة الطقس البارد على أعضائنا الحيوية مثل القلب والرئتين، كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

البرد والقلب

وقالت أخصائية أمراض القلب في “كليفلاند كلينيك”، ليزلي شو، إن البرد يجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت شو رد فعل الجسم الأول تجاه الطقس البارد هو محاولة التدفئة، لذلك تنقبض الأوعية الدموية للاحتفاظ بالحرارة. ينبض القلب أيضًا بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. كل ذلك يمكن أن يكون له تأثير على القلب.

أمراض القلب

وتصبح الأمور أسوأ عندما يترافق الطقس البارد بالرياح، إذ تنخفض حرارة الجسم بشكل أكبر، فإن الجسم عندما يصبح عاجزًا عن إنتاج طاقة كافية للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الداخلية دافئة بدرجة كافية، تظهر أعراض مثل التشوش الذهني وردود الفعل البطيئة والرعشة والنعاس.

وأضافت شو: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، فإن العمل الإضافي الذي يتعين على الجسم القيام به للبقاء دافئًا يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وربما حتى نوبة قلبية.

ممارسة الرياضة

وحذرت أخصائية أمراض القلب، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأجواء الباردة قائلة: يتعرض القلب لضغط أكبر عندما يجتمع الطقس البارد والنشاط الرياضي القوي أو حتى المشي عبر الثلوج الكثيفة. من الضروري لمن يقوم بمثل تلك الأنشطة أخذ فترات استراحة متكررة حتى لا يحدث ضغط على القلب. من المهم أيضًا المحافظة على رطوبة الجسم عن طريق شرب السوائل وارتداء ملابس توفر الدفء.