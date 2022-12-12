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يستخدمها اللصوص

احذر إظهار موقع منزلك عبر خرائط جوجل

2022-12-12 الساعة 1:49
احذر إظهار موقع منزلك عبر خرائط جوجل
المواطن - فريق التحرير

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يستعمل الأشخاص خرائط جوجل من أجل سلوك الطريق الصحيحة التي تقودنا إلى وجهاتنا، وتفحص معالم المدن بشكل ثلاثي الأبعاد، وتساعدنا في قراءة التعليقات التي يتركها الآخرون عن المطاعم والفنادق وغيرها من الخدمات.

استخدامها للسرقة

لكن هناك ميزة دون غيرها في هذه الخرائط قد تثير مشكلة خصوصية، بسب موقع “cnet” التقني. ويقول الموقع إن خدمة “Street View”  المرتبطة بخرائط جوجل التي تتيح بعد وضع أي عنوان فيها، كيف يبدو مؤخرًا بالصور، سواء أكان العنوان منزلًا أم منشأة، أمراً خطيراً.

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وأفاد الموقع بأن هذه الصور تسهل على المجرمين التخطيط لعمليات السرقة داخل المنزل أو المنشأة.

طمس الصورة

ويعتبر أن وضع الصور على هذا الموقع خدمة مجانية يسديها صاحب المنزل للمجرمين، إذ يمكنهم تفحص المنزل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الاقتراب منه، والبحث عن كاميرات المراقبة، وربما العثور على نافذة محتملة لتنفيذ السرقة.

ولحسن الحظ، هناك وسيلة سهلة من أجل طمس صورة المنزل على خرائط جوجل، تقوم أولًا بإدخال عنوان المنزل في شريط البحث، حيث ستظهر الصور على اليسار وعليك النقر عليها، حتى سيظهر لك الصور بتقنية 360 درجة، التي تتيح عرضًا من كل الزوايا للمنزل.

وسيكون بوسع المستخدم طمس ملامح المنزل أو رقم لوحة السيارة أو شيء آخر يظهر داخل المربع ذي الحدود الحمراء في خدمة “Street View”، وذلك بالطبع بعد النقر على خدمة “report a problem” في أسفل الصفحة، لكن يطلب منك تحديد السبب وراء ذلك وترك البريد الإلكتروني للتواصل مع جوجل.

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