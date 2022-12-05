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أعلنت المؤسسة العامة للخدمات الاجتماعية، خطوات حساب المعاش التقاعدي.
وقالت المؤسسة في بيان لها، على موقع تويتر، اليوم الاثنين: احسب معاشك التقاعدي بكل سهولة، مع خدمة حاسبة المعاش التقاعدي.
وذلك من خلال الضغط هنا
تتيح هذه الخدمة استعراض قيمة المعاش التقاعدي التقريبي– بعد التقاعد- بناء على بعض البيانات المدخلة.