أعلنت المؤسسة العامة للخدمات الاجتماعية، خطوات حساب المعاش التقاعدي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، على موقع تويتر، اليوم الاثنين: احسب معاشك التقاعدي بكل سهولة، مع خدمة حاسبة المعاش التقاعدي.

وذلك من خلال الضغط هنا

حاسبة المعاش التقاعدي

تتيح هذه الخدمة استعراض قيمة المعاش التقاعدي التقريبي– بعد التقاعد- بناء على بعض البيانات المدخلة.

خطوات الخدمة