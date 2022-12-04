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اختراع جديد يقضي على اختبارات الحمل التقليدية

2022-12-04 الساعة 9:44
اختراع جديد يقضي على اختبارات الحمل التقليدية
المواطن -متابعة

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توصل علماء لطريقة جديدة قد تضع نهاية لاختبار الحمل التقليدي القائم على البول، والذي ظل متبعًا لفترة طويلة من الزمن.

اختراع ثوري

ومن المتوقع أن يتم طرح اختبار SaliStick للكشف على الحمل باستخدام اللعاب، بتكلفة 8 جنيهات إسترلينية أو ما يعادل 9.8 دولارات أمريكية، في بريطانيا العام القادم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

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وقال غاي كريف، المؤسس المشارك لشركة Salignostics، إن المفهوم حديث للغاية ومختلف تمامًا عن الطريقة الحالية لعمل اختبار الحمل.

تفاعل كيميائي

وأضاف كريف: الاختبار بسيط للغاية، حيث تضع المرأة العصا ذات الرؤوس الإسفنجية في فمها لبضع لحظات، تمامًا كما تفعل مع ميزان الحرارة. ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، وتحصل على النتيجة في أقل من 10 دقائق.

ووفق كريف فإن استبيانًا للرأي خاص بالشركة قد أشار إلى أن 70% من المشاركات أكدن عزمهن استخدام الاختبار الجديد.

موعد الاختبار

ويمكن استخدام SaliStick لاختبار الحمل من اليوم الأول من غياب الدورة الشهرية.

وأظهرت تجربة أن الاختبار حدد حالات الحمل بنسبة دقة بلغت 95%، بينما أعطت قراءة إيجابية خاطئة في أقل من 3 مرات بـ100 تجربة، وهذا يجعلها أقل دقة بقليل من الاختبارات التي تعتمد على البول والتي تدعي الدقة بنسبة 99 %.

وتعمل الاختبارات القائمة على البول واللعاب من خلال تحديد وجود هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية أو hCG، وهو هرمون خاص بالحمل يساعد على تحضير الرحم للجنين النامي.

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