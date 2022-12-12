Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تكنولوجيا
استخراج طاقة لا تنضب

اختراق علمي مذهل يحاكي الشمس

2022-12-12 الساعة 1:51
اختراق علمي مذهل يحاكي الشمس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن علماء مختبر تابع للحكومة الأمريكية من تقليد ما يجري في الشمس، لتحقيق اختراق كبير في استخراج طاقة من الاندماج النووي، نظيفة ولا تنضب، أي كما يحدث بالشمس المتجددة طاقتها بلا توقف منذ مليارات السنين.

الاندماج النووي

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، بأن علماء مختبر Lawrence Livermore National Laboratory  في ولاية كاليفورنيا هم أصحاب الفضل في هذا الاختراق العلمي.

قد يهمّك أيضاً
Img

بعد جهود عام كامل.. “دلني” يحصد المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل...

Img

قيس سعيد للإخوان: لا وطن يهمكم

وكان علماء المختبر، وآخرون في مختبرات ومراكز علمية أخرى بمعظم العالم المتقدم، يبذلون جهودًا منذ خمسينيات القرن الماضي لاستخراج طاقة من الاندماج النووي، بحيث يمكن لفنجان صغير من وقود الهيدروجين تزويد منزل بما يحتاج من طاقة لمئات السنين، إلا أن أي مجموعة لم تتوصل إلى حجم من الطاقة التي تم التوصل إليها الآن.

لحظة تاريخية

ومن المقرر أن تعلن وزيرة الطاقة الأمريكية جينفير جرانهولم، غدًا الثلاثاء، عن الاختراق في مؤتمر صحفي يشارك فيه وكيل وزارة الأمن النووي الأمريكي  رسميًا، وفقًا لموقع شبكة Fox News التلفزيونية الأمريكية.

وقال الدكتور آرثر توريل، عالم فيزياء البلازما: إذا تأكد هذا الاختراق، فإننا سنشهد لحظة تاريخية، لأن العلماء كافحوا لإثبات أن الاندماج النووي يمكن أن يطلق طاقة أكثر من المستخدم في التجربة، ويبدو أن الباحثين في مختبر لورانس ليفرمور حققوا أخيرًا وبشكل مطلق هذا الهدف.

الطاقة النظيفة

وعلى الرغم من أن تطوير محطات الطاقة الاندماجية على نطاق واسع، لا يزال بعيدًا عن التوصل إلى طاقة على نطاق واسع، إلا أن ما حققه علماء المختبر الأمريكي من اختراق ستكون له آثار كبيرة في سعي العالم إلى التخلص من الوقود الأحفوري لأنه لا يصدر عنها أي تلويث أو نفايات مشعة طويلة الأمد، وفقًا لفايننشال تايمز.

وجاء في ملخص التقرير، أن الاندماج أدى في الأسبوعين الماضيين إلى زيادة صافي الطاقة بنسبة 120% بالمختبر، في عملية يمكن اعتبارها امتلاك طاقة الغد لأنها تنتج القليل من النفايات ولا ينتج عنها غازات دفيئة، لذلك كتب عضو الكونجرس عن كاليفورنيا تيد ليو في تويتر: إذا كان هذا الاختراق حقيقيًا، فقد يغير قواعد اللعبة على الكوكب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال
السعودية اليوم

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

السعودية اليوم
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...
صحة وطب‎

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...

صحة وطب‎
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب
منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...
الرياضة العالمية

ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...

الرياضة العالمية
ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول
الرياضة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

الرياضة
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حصاد اليوم