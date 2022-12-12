اختراق علمي مذهل يحاكي الشمس

تمكن علماء مختبر تابع للحكومة الأمريكية من تقليد ما يجري في الشمس، لتحقيق اختراق كبير في استخراج طاقة من الاندماج النووي، نظيفة ولا تنضب، أي كما يحدث بالشمس المتجددة طاقتها بلا توقف منذ مليارات السنين.

الاندماج النووي

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، بأن علماء مختبر Lawrence Livermore National Laboratory في ولاية كاليفورنيا هم أصحاب الفضل في هذا الاختراق العلمي.

وكان علماء المختبر، وآخرون في مختبرات ومراكز علمية أخرى بمعظم العالم المتقدم، يبذلون جهودًا منذ خمسينيات القرن الماضي لاستخراج طاقة من الاندماج النووي، بحيث يمكن لفنجان صغير من وقود الهيدروجين تزويد منزل بما يحتاج من طاقة لمئات السنين، إلا أن أي مجموعة لم تتوصل إلى حجم من الطاقة التي تم التوصل إليها الآن.

لحظة تاريخية

ومن المقرر أن تعلن وزيرة الطاقة الأمريكية جينفير جرانهولم، غدًا الثلاثاء، عن الاختراق في مؤتمر صحفي يشارك فيه وكيل وزارة الأمن النووي الأمريكي رسميًا، وفقًا لموقع شبكة Fox News التلفزيونية الأمريكية.

وقال الدكتور آرثر توريل، عالم فيزياء البلازما: إذا تأكد هذا الاختراق، فإننا سنشهد لحظة تاريخية، لأن العلماء كافحوا لإثبات أن الاندماج النووي يمكن أن يطلق طاقة أكثر من المستخدم في التجربة، ويبدو أن الباحثين في مختبر لورانس ليفرمور حققوا أخيرًا وبشكل مطلق هذا الهدف.

الطاقة النظيفة

وعلى الرغم من أن تطوير محطات الطاقة الاندماجية على نطاق واسع، لا يزال بعيدًا عن التوصل إلى طاقة على نطاق واسع، إلا أن ما حققه علماء المختبر الأمريكي من اختراق ستكون له آثار كبيرة في سعي العالم إلى التخلص من الوقود الأحفوري لأنه لا يصدر عنها أي تلويث أو نفايات مشعة طويلة الأمد، وفقًا لفايننشال تايمز.

وجاء في ملخص التقرير، أن الاندماج أدى في الأسبوعين الماضيين إلى زيادة صافي الطاقة بنسبة 120% بالمختبر، في عملية يمكن اعتبارها امتلاك طاقة الغد لأنها تنتج القليل من النفايات ولا ينتج عنها غازات دفيئة، لذلك كتب عضو الكونجرس عن كاليفورنيا تيد ليو في تويتر: إذا كان هذا الاختراق حقيقيًا، فقد يغير قواعد اللعبة على الكوكب.