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تعد إحدى مراحل التطور

اختلاق الطفل للقصص الوهمية أمر طبيعي حتى 12 سنة

2022-12-28 الساعة 8:36
اختلاق الطفل للقصص الوهمية أمر طبيعي حتى 12 سنة
المواطن - فريق التحرير

أكد استشاري النمو والسلوك، د. حسين الشمراني، أن حديث الطفل مع نفسه واختلاقه قصصًا وهمية، وتخيل وجود صديق يحاوره، يعد أمرًا طبيعيًّا حتى سن 12 سنة.

مراحل التطور

وأشار الشمراني، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن مرحلة اللعب والصديق التخيلي تعد إحدى مراحل التطور التي يفضل أن يصل إليها الطفل .

ولفت الشمراني، إلى أن وجود مثل هذه السلوكيات في مرحلة متقدمة عن ذلك السن، يعد سلوكًا غير طبيعي يتطلب حينها تدخل الاستشاري.

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