اختلاق الطفل للقصص الوهمية أمر طبيعي حتى 12 سنة

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أكد استشاري النمو والسلوك، د. حسين الشمراني، أن حديث الطفل مع نفسه واختلاقه قصصًا وهمية، وتخيل وجود صديق يحاوره، يعد أمرًا طبيعيًّا حتى سن 12 سنة.
الصديق التخيلي..
د.حسين الشمراني (استشاري النمو والسلوك) حديث الطفل مع نفسه واختلاقه قصص وهمية أمر طبيعي حتى سن 12 سنة@HAlshamrani@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/K2K6xd3M8Hقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 27, 2022
وأشار الشمراني، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن مرحلة اللعب والصديق التخيلي تعد إحدى مراحل التطور التي يفضل أن يصل إليها الطفل .
ولفت الشمراني، إلى أن وجود مثل هذه السلوكيات في مرحلة متقدمة عن ذلك السن، يعد سلوكًا غير طبيعي يتطلب حينها تدخل الاستشاري.