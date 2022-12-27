ارتداء الأكياس البلاستيكية من جديد بالصين خوفًا من كورونا

ابتكر زوجان في الصين طريقة غريبة خوفًا من التقاط الفيروس حيث ظهرا يرتديان أغطية بلاستيكية من رأسهم إلى قدميهم.

اكتظاظ المستشفيات ومحارق

وضرب فيروس كورونا من جديد الصين، حيث تعاني البلاد الآن من اكتظاظ المستشفيات ومحارق الجثث بسبب موجة الفيروس.

وأصيب ما يقرب من 37 مليون شخص في الصين بفيروس كورونا في يوم واحد هذا الأسبوع، ضمن أكبر موجة تشهدها البلاد، وفقًا لتقديرات هيئة الصحة الحكومية العليا.